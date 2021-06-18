Орловчанка по суду доказала право на «колхозный» дом

Женщина не покладая рук трудилась 10 лет, чтобы получить жилье.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы, заявившей о своем праве собственности на жилой дом и земельный участок. Как уточнили в пресс-службе суда, ответчиком выступило некое общество с ограниченной ответственностью имени Мичурина. В обоснование исковых требований женщина указала, что в 2008 году она устроилась на работу в указанную организацию. Тогда же ей было предоставлено в пользование служебное жилье.

Было оговорено важное условие: если женщина отработает в организации отработает 10 лет, то служебное жилье станет ее собственностью. Данное условие орловчанка выполнила. Да и организация формально тоже: по акту дом был передан в собственность работницы. А вот дальше начались непредвиденные проблемы. Дело в том, что зарегистрировать переход права собственности женщина не смогла. Оказалось, что право собственности самой организации на спорный дом зарегистрировано не было.

Вопрос пришлось решать в судебном порядке. Впрочем, ответчик против удовлетворения исковых требований не возражал. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению. За женщиной признано право собственности на жилой дом и земельный участок.

ИА «Орелград»