Орловский суд указал, когда наследник является достойным

Гражданское дело о наследственном споре между братьями рассмотрели в Мценске.

Мценский районный суд Орловской области поведал о нюансах рассмотрения гражданского дела, которое может стать примером для многих жителей региона. Это было дело о признании недостойным наследником местного жителя. Как уточнили в пресс-службе райсуда, истцом стал наследник по завещанию, который после смерти своей матери должен был получить ее квартиру.

Однако в дело вмешался другой сын умершей женщины, который потребовал выделить ему долю в наследстве в связи с наличием у него инвалидности. Истец требовал признать ответчика недостойным наследником. Он заявил, что тот постоянно конфликтовал с матерью, отказывался ухаживать за ней, не принимал участия в организации ее похорон, на иждивении у нее не находился. Кроме того, устраивал скандалы и был выселен по судебному решению из наследуемой квартиры. Мать также заявляла в полицию о краже у нее золотых украшений, в чем заподозрила сына.

Ответчик иск не признал, хотя признал то, что действительно не общался с матерью, имел неприязненные отношения с ней и ругался. Однако, по его мнению, все это вовсе не свидетельствует о том, что имея инвалидность на момент смерти матери, он не имеет права на часть наследства. Выслушав мнение сторон, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении иска.

Во-первых, не было установлено совершение ответчиком противоправного общественно опасного деяния в отношении наследодателя (заявление о хищение принадлежащих умершей золотых украшений ответчиком не нашло своего подтверждения). Во-вторых, вступившее в силу решение суда о выселении ответчика из наследуемой квартиры «свидетельствовало лишь о конфликтных отношениях и не могло рассматриваться в качестве умышленного противоправного действия, совершенного с целью призвания ответчика к наследству».

В-третьих, суд учел такой важный критерий как нетрудоспособность детей. Он сам по себе является самостоятельным основанием для возникновения права у ответчика на обязательную долю в наследстве. В связи с этим не имеет правового значения то обстоятельство, что ответчик не находился на иждивении матери. Поскольку ему к моменту открытия наследства была установлена инвалидность, он относится к категории нетрудоспособных лиц, обладающих правом на обязательную долю в наследстве.

Словом, в этом споре победу одержал «недостойный» наследник, которого суд признал достойным. Добавим, что решение Мценского районного суда было поддержано судом апелляционной инстанции, которая оставила его без изменения при рассмотрении апелляционной жалобы истца.

ИА «Орелград»