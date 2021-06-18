УФАС потребовало от мэрии Орла объяснений по замерам дома

Антимонопольщики приступили к детальному изучению условий проведенных торгов.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области отложила рассмотрение дела, возбужденного по признакам нарушения администрацией города Орла требований Федерального закона «О защите конкуренции». Как уже писал «Орелград», подозрение вызвала документация открытого конкурса по выбору управляющей организации для многоквартирного дома №11 по улице Плещеевской.

В УФАС поступило заявление от одного из потенциальных участников тех торгов, который, по сути, обвинил чиновников в создании преимущественный условий для его конкурента. По мнению заявителя, в конкурсной документации были указаны недостоверные данные о площадях вышеуказанного многоквартирного дома. Первое заседание комиссии прошло 9 июня. На нем заявитель вновь утверждал, что данные о размерах площадей многоквартирного дома № 11 по улице Плещеевской не соответствуют действительности.

Он сослался на имеющиеся у собственников технические паспорта и свидетельства. Согласно им, общая жилая площадь многоквартирного дома составляет 281,6 квадратных метра. Именно такая площадь была указана в конкурсной документации. Однако заявитель считает, что чиновники «забыли» присовокупить к ней площадь мест общего пользования, с учетом которой общая площадь МКД должна составлять 304,8 квадратных метра.

Представитель мэрии пояснил, что информация о размерах площадей многоквартирного дома была получена сразу из нескольких источников – учитывались данные предыдущей УК, сайта ГИС ЖКХ и Росреестра. Везде была указана площадь 281,6 квадратных метра, поэтому ее и внесли в конкурсную документацию. Комиссия УФАС, заслушав заявителя и представителя ответчика, пришла к выводу о том, что «в целях полного и всестороннего рассмотрения настоящего дела необходимо получение дополнительных доказательств».

В результате рассмотрение дела было отложено до 8 июля 2021 года. Администрации города предписали дать пояснения и в письменном виде, с приложением доказательств, указать, из каких именно источников были получены данные о размерах площадей многоквартирного дома №11 по улице Плещеевской. В качестве подтверждающих документов чиновникам мэрии разрешили представить выписки, технические документы и даже скриншоты.

ИА «Орелград»