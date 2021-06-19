Под Орлом пропала 9-летняя девочка

Вика Гнедова ушла из дома вечером 18 июня

В Орловской области полиция разыскивает 9-летнюю Вику Гнедову, ученицу 3 класса Залегощенской средней школы №1. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Вика Гнедова ушла из дома в селе Казарь 18 июня в период с 15 до 19 часов. Ее местонахождение неизвестно до сих пор.

Приметы: рост 140-145 см, среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, волосы светлые длинные, шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка. Была одета в синие шорты, бежевую футболку с логотипом TikTok и белые балетки.

Полиция просит при получении информации звонить по телефонам 8 (48648) 2-14-30, 8 (48648) 2-26-71 или 02.

В прокуратуре Орловской области добавили, что для координации работы силовиков в село Казарь выехал прокурор региона Владислав Малкин. По его поручению «оперативно развернут комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося», говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Это необходимо, потому что в ходе проверки не было установлено объективных причин для отсутствия девочки, подчеркнули в СК и прокуратуре.

ИА «Орелград»