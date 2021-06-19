В Мценске будут судить вероятного похитителя нефтяного битума

Обвинительное заключение утверждено в отношении экс-главы строительной фирмы.

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении теперь уже бывшего генерального директора компании «Стройтехносервис». Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана) и ч.5 ст.159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств). Такие данные приводит пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, гендиректор заключил договор целевого займа с АО «ОТС» на 18 миллионов рублей. При этом он скрыл от кредитора то, что у возглавляемой им компании уже имеются долги перед двумя кредитными организациями, а их общая сумма превышает 39 миллионов рублей.

«В нарушение договорных обязательств обвиняемый трижды изменил лицевые счета, на которые должны были поступать денежные средства в оплату работ по госконтракту, — следует из сообщения прокуратуры Орловской области. — В результате условия договора займа с АО «ОТС» исполнены не были, организации причинен ущерб в размере 18 миллионов рублей».

Кроме того, экс-главу компании обвинили в том, что он «путем обмана похитил принадлежащие нефтепродукты (нефтяной битум) объемом более 82 тонн и стоимостью свыше 1,3 миллиона рублей, не оплатив их в рамках заключенного договора». Добавим, что уголовное дело будет рассмотрено Мценским районным судом.

ИА «Орелград»