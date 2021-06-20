В Орле мужчину осудили за 19 преступлений

20.6.2021 | 11:10 Новости, Общество

Орловец всего за пять месяцев совершил серию краж и грабежей.

В Орле гражданин осужден за совершение целого ряда тяжких преступлений против собственности. Об этом сообщает пресс-служба Заводского районного суда, который вынес обвинительный приговор. Представший перед ним мужчина явно выбивается из общего ряда. Его признали виновным в совершении 19 преступлений. Установлено, что он совершал как кражи, так и грабежи (открытое хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище).

Действовал подсудимый с января по май 2020 года в Орле. Вор-домушник проникал в жилища горожан, когда их не было дома. С собой он уносил не только чужие деньги и ювелирные украшения, но и продукты питания. По подсчетам следствия, в рамках 19 эпизодов преступной деятельности общая сумма похищенного имущества составила около 1,6 миллиона рублей.

Примечательно, что ранее данный гражданин не был судим. Вину он признал и в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений. Вор получил 6 с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, было удовлетворено три гражданских иска, заявленных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства. Осужденный будет обязан возместить причиненный им ущерб.

«В настоящее время приговор Заводского районного суда города Орла не вступил в законную силу и может быть обжалован в Орловский областной суд», — добавили в пресс-службе райсуда.

ИА «Орелград»

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