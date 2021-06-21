Орловские выпускники блеснули знанием русского языка

Почти половина школьников набрали высокие баллы на ЕГЭ.

В Орловской области увеличилось количество высокобалльных работ ЕГЭ по русскому языку. Такие данные приводит Орловский региональный центр оценки качества образования со ссылкой на результаты, утвержденные Государственной экзаменационной комиссией региона. Всего в ЕГЭ по русскому языку приняли участие 3163 выпускника. По итогам основных дней 1339 из них получили высокобалльные результаты.

«В целом результаты по русскому языку остаются на уровне прошлых лет, — отметили в Центре. — На 1,24 процента повысилась доля высокобалльных результатов по сравнению с прошлым годом и составила 42,33 процента. 39 выпускников получили стобалльные результаты».

По мнению начальника областного управления общего образования Татьяны Патовой, сложившаяся в регионе система подготовки выпускников к экзаменам свидетельствует о высоком профессионализме педагогов. Что касается экзамена по русскому языку, то это, напомним, обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании.

«Наши выпускники преодолевают минимальный порог по русскому языку», — резюмирует Татьяна Патова.

ИА «Орелград»