Первая двухсотбалльница появилась в Орле

Ева Елисеева первой в регионе набрала максимум баллов по двум предметам.

В Орловской области появилась первая двухсотбалльница по ЕГЭ. Ею стала выпускница средней школы №12 города Орла Ева Елисеева. Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, она первой в регионе в текущем году набрала максимум баллов сразу по двум учебным предметам — русскому языку и литературе. Этот результат высоко оценила Татьяна Крымова, которая возглавляет областной департамент образования и Государственную экзаменационную комиссию региона.

Татьяна Крымова, комментируя итоги прошедших четырех экзаменов, заявила о росте качественной подготовки выпускников в школах Орловской области. По ее словам, в этом году в регионе имеется уже 55 стобалльных результатов. Также чиновница отметила увеличение высокобалльных работ по географии (с 4,4 до 10,8 процента от всех работ), русскому языку (с 40,9 до 42,83 процента) и химии (с 9,9 до 15,8 процента). При этом экзамены еще не закончены — выпускникам предстоит сдать устную часть по иностранному языку.

Как пояснили в Центре, этот экзамен разделен на две части: письменную и устную. Так называемое «говорение» по английскому языку сдают 184 орловских одиннадцатиклассника, немецкому – 8, французскому – 4. За выполнение устной части участники могут получить 20 баллов. Она включает в себя чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера и выполнение заданий, предполагающих развернутый ответ в форме монологических высказываний на иностранном языке. В ходе экзамена оценивается фонетическая сторона речи и решение коммуникативных задач. Письменная и устная часть экзамена в совокупности. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла.

ИА «Орелград»