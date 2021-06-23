Популярный пляж под Орлом закрыли

Причиной стало несоблюдение требований безопасности.

В Мценском районе вынуждено закрыли популярное и традиционное место летнего отдыха. Речь идет о пляже в деревне Первый Воин. Пляж расположен на правом берегу плотины пруда местного пруда. Как сообщил начальник отдела по ГО, ЧС и МП администрации Мценского района Сергей Лазарев, купание там пришлось запретить, «поскольку индивидуальным предпринимателем, арендующим данный земельный участок, не соблюдены в полной мере требования безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы».

Лазарев также напомнил, что в эти дни в регионе проводится месячник безопасности на водных объектах. По его словам, статистика прошлых лет указывает на то, что ежегодно в период купального сезона на территории Мценского района воды забирает как минимум одну человеческую жизнь. Причинами гибели людей, как правило, становятся купание в неустановленных и необорудованных для этого местах в состоянии алкогольного опьянения.

«Сейчас на территории Мценского района в запрещенных для купания местах установлено 16 знаков, — уточнил Сергей Лазарев. — Несмотря на это, факты купания в неустановленных местах с риском для жизни продолжаются».

Кстати, подобное является административным правонарушением, штраф за которое для граждан варьируется от 1000 до 3000 рублей. По словам Лазарева, в Мценском районе строго следят за соблюдением правил. В течение всего купального сезона проводятся рейды, участие в которых принимают работники районной администрации и сотрудники правоохранительных органов.

ИА «Орелград»