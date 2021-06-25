Мэрию Орла попросили отремонтировать тротуар на улице Сурена Шаумяна

25.6.2021 | 16:37 Новости, Общество

По данным активистов, после дождя он становится непроходимым

Активисты Общероссийского народного фронта попросили мэрию Орла отремонтировать тротуар на улице Сурена Шаумяна. Об этом пресс-служба ОНФ сообщила 25 июня.

По данным общественного движения, сейчас дорожка разрушена.

«В период осадков тротуар становится непроходимым, превращаясь в большую лужу», — говорится в сообщении.

Напомним, во второй половине мая по инициативе активистов ОНФ в Орле установили светофор. Он появился на пересечении улиц Ломоносова и Лескова. Кроме того, на перекрёстке оборудовали пешеходный переход, которого раньше там не было.

ИА «Орелград»

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