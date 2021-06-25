Мэрию Орла попросили отремонтировать тротуар на улице Сурена Шаумяна

По данным активистов, после дождя он становится непроходимым

Активисты Общероссийского народного фронта попросили мэрию Орла отремонтировать тротуар на улице Сурена Шаумяна. Об этом пресс-служба ОНФ сообщила 25 июня.

По данным общественного движения, сейчас дорожка разрушена.

«В период осадков тротуар становится непроходимым, превращаясь в большую лужу», — говорится в сообщении.

Напомним, во второй половине мая по инициативе активистов ОНФ в Орле установили светофор. Он появился на пересечении улиц Ломоносова и Лескова. Кроме того, на перекрёстке оборудовали пешеходный переход, которого раньше там не было.

ИА «Орелград»