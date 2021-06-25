Орловские выпускники научились правильно делить и умножать

25.6.2021 | 15:23 Новости, Образование

В регионе отмечен рост высокобалльных работ на ЕГЭ по математике.

В Орловской области повышается уровень математической грамотности выпускников. С таким заявлением выступил Орловский региональный центр оценки качества образования. К своему выводу эксперты пришли после того, как Государственная экзаменационная комиссия региона утвердила результаты ЕГЭ по профильной математике. Напомним, этот экзамен прошел 7 июня, а сдавали его 1656 орловцев. Сейчас выпускники знакомятся со своими оценками, некоторые из них, вероятно, подадут апелляции. Тем не менее, эксперты уже говорят об успехе.

«На протяжении последних лет мы наблюдаем повышение математической грамотности выпускников, что отражается в росте высокобалльных работ (с 5,46 до 9,72 процента), в снижении доли участников, не преодолевших минимальный порог (с 6,52 до 4,89 процента), — так прокомментировала итоги текущего года глава облдепартамента образования Татьяна Крымова. — В этом году выпускница средней школы № 5 города Орла получила 98 баллов по профильной математике».

В Региональном центре оценки качества образования добавили, что высокий уровень знаний по «профильной математике» в текущем году отмечен не только в школах областного центра, но и в школах Мценска, Ливен, Болховского, Кромского и Свердловского районов.

ИА «Орелград»

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