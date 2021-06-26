Орловскому омбудсмену запретят иностранное подданство

Поправки в региональный закон внесут депутаты облсовета.

В Орловский облсовет народных депутатов внесен проект изменения регионального Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Орловской области». Как следует из пояснительной записки, он разработан в целях приведения местного закона в соответствие с изменениями, внесенными в федеральное законодательство. Кстати, на федеральном уровне поправки вступят в силу уже с 1 июля 2021 года, поэтому региональным парламентариям приходится торопиться.

Новелла предполагает ужесточение требований, предъявляемых к кандидату на должность уполномоченного по правам человека в Орловской области. Согласно новой версии закона, обязательным будет факт его постоянного проживания в Российской Федерации и отсутствие подданства иностранного государства. Ранее подобные поправки были внесены в законы о региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей и по правам ребенка.

Интересен правовой аспект вопроса. Дело в том, что только в России с юридической точки зрения понятия «гражданство» и «подданство» имеют различия. В большинстве других стран это слова-синонимы. В англоязычных государствах они обозначаются одним термином в словарях, а смысл меняется только в зависимости от контекста.

Как следует из открытых источников, во многих государствах термин «подданство» носит условный характер. Например, в Великобритании и Японии подданство и гражданство – равнозначны. А в странах Арабского Востока и Африке термин «подданство» имеет прямое значение: там подданный обязан быть лично верен монарху, иначе его могут даже казнить.

Напомним, что в Орловской области первым и пока единственным уполномоченным по правам человека является Александр Лабейкин. На эту должность он был утвержден в декабре 2011 года.

ИА «Орелград»