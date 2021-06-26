В Орле вдвое выросло число мультистобалльников

Еще один орловский выпускник набрал максимум баллов по двум предметам.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в Орловской области по результатам шести прошедших ЕГЭ выросло количество мультистобалльников.

Выпускник гимназии №1 Орловского госуниверситета имени Тургенева Иван Горбунов набрал по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и физике. Тем самым он стал вторым орловским выпускником, показавшим в этом году максимальный результат на двух экзаменах. Как уже писал «Орелград», первой двухсотбалльницей региона стала Ева Елисеева. Теперь количество мультистобалльников выросло вдвое.

«100 баллов по русскому языку — шаг к поставленной цели, — так прокомментировал свой успех Иван Горбунов. — Высокая планка в гуманитарной дисциплине была взята за счет продуктивной подготовки к экзаменам. Никогда не нужно сомневаться в своих силах, надо верить в себя, ставить цели и добиваться выполнения. Мое участие в олимпиадах по физике и математике доставляло мне удовольствие и приносило удовлетворение, радость и заряд мотивации».

Подводя итоги шести экзаменов, председатель Государственной экзаменационной комиссии Орловской области Татьяна Крымова заявила, что в этом году отмечена положительная динамика: увеличение доли стобалльников и снижение количества выпускников, не преодолевших минимальный порог. «Так, пять выпускников получили 100 баллов по истории и один — по физике, — рассказала Татьяна Крымова. — Всего в области 61 выпускник стал обладателем максимальных результатов».

ИА «Орелград»