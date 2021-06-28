Орловский ветеран Иван Носков отметил 100-летие

Юбиляра поздравили депутаты облсовета

Жителю Орла, ветерану Великой Отечественной войны Ивану Носкову исполнилось 100 лет. Поздравить юбиляра приехали представители областной и городской власти, силовики, волонтеры и соседи, рассказала пресс-служба областного совета.

Торжественное мероприятие организовали во дворе. Облсовет вручил Ивану Носкову почетную грамоту, пылесос и продуктовый набор. Другие участники праздника подарили ветерану кортик, часы и медаль в честь 75-летия победы. Росгвардейцы устроили парад для юбиляра, а затем семью Носкова пригласили на чаепитие в шатре.

«Уважаемый Иван Павлович, на протяжении всей своей жизни Вы вдохновляли и поддерживали людей, Вы беззаветно служили Родине, с честью выполняли свой воинский и гражданский долг. Слова искренней благодарности и низкий поклон за свободу нашей земли, за мирное небо! Вы и сегодня остаётесь в прекрасной форме, являетесь достойным образцом для подражания молодому поколению», — сказал председатель облсовета Леонид Музалевский, пожелав Носкову здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Справка И.П. Носков родился 26 июня 1921 года в многодетной рабоче-крестьянской семье, в г. Щекино, Тульской области. Рано остался без родителей, помогал в воспитании сестёр, совмещал учёбу с выполнением хозяйственных работ по дому. Война застала его на Дальнем Востоке, где Иван учился в кавалерийской школе, спустя ровно четыре дня после двадцатилетия. Комсорг кавалерийского эскадрона Носков получил назначение в минометный дивизион 117-ой стрелковой дивизии. Постоянно находясь на передовой, в окопах и на огневых позициях, он заменял раненых или погибших миномётчиков, подбадривал и личным примером всегда поддерживал красноармейцев. Осваивать новое ремесло приходилось по ускоренной программе: фашистские передовые части находились уже в 27 километрах от Москвы. В составе 96-ой стрелковой дивизии 11-ой армии Брянского фронта участвовал в освобождении городов Брянск, Клинцы, Новозыбково, Злынки Орловской области. Участник освобождения Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии. В боях под Гомелем в ноябре 43-го был ранен немецким снайпером. Пуля прошла сквозь руку в нескольких миллиметрах от сердца. Несмотря на тяжелое ранение Иван Павлович продолжил поднимать товарищей в атаку. Его мужество и отчаянный призыв продолжить наступление оказались решающими — в том бою советским бойцам удалось остановить наступление фашистов. Сам Носков вскоре после начала атаки потерял сознание — вторая вражеская пуля попала в ногу офицера. Третье ранение уже заместитель командира батальона по политической части 265-го полка 11-ой Гомельской армии 1-го Белорусского фронта Иван Носков получил в начале 1945 года в боях на подступах к Кёнигсбергу. После выписки из госпиталя 28 апреля прибыл в политуправление в Москву за новым назначением, а спустя несколько дней, в ночь с 8 на 9 мая объявили о капитуляции Германии. После войны Иван Павлович с женой и маленькой дочкой переехал в Орёл и почти 26 лет прослужил в войсковой части — в полку Внутренних войск пер. Соляной на разных должностях. Закончил службу в звании полковника в должности заместителя начальника политического отдела полка Внутренних войск. Среди боевых наград ветерана, кроме ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

ИА «Орелград»