В Орловской области прошел День поля

Мероприятие состоялось в рамках Аграрной недели

В Орловской области 25 июня прошел День поля, сообщила пресс-служба облсовета. Мероприятие состоялось в селе Шатилово Новодеревеньковского района в рамках традиционной Аграрной недели.

На Дне поля власти наградили лучших представителей агропромышленного комплекса региона. Почетные грамоты облсовета получили технический директор АО «Агрофирма Мценская» Евгений Новиков, зоотехник-селекционер АО «Агрофирма Мценская» Евгений Сасин, главный агроном ЗАО «Славянское» Евгений Спиридонов и главный агроном Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции — филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур» Евгений Паршиков.

Благодарность Орловского областного Совета народных депутатов была объявлена главному инженеру ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур» Михаилу Минаеву и кандидату сельскохозяйственных наук, доценту, заведующему кафедрой земледелия, агрохимии и агропочвоведения ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» Юлии Бобковой.

«Агропромышленный комплекс Орловщины сегодня динамично развивается, появляются на полях новые образцы техники, средств защиты. АПК постоянно наращивает объёмы производства, создаёт рабочие места, и, самое главное, увеличивает налогооблагаемую базу. В прошлом году мы собрали 4,3 тыс. тонн зерна, объём производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах составил 91,6 млрд руб. В целом область ежегодно приобретает более 100 единиц зерноуборочной техники. Кроме того, на текущий момент уже одобрен 161 льготный кредит на сумму 11,7 млрд руб. Мы видим, что АПК Орловщины — это целая система, которая динамично работает, кормит не только наш регион, но и всю Россию», — сказал спикер облсовета Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»