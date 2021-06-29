Орловские подрядчики вновь срывают сроки ремонта дворов

29.6.2021 | 19:16 Новости, Общество

Очередная строительная компания может попасть в «чёрный список»

В Орле расторгли контракты с ООО «МСТ», которая должна была отремонтировать семь дворов, но не справилась с задачей. Теперь компании грозит попадание в «черный список», сообщили в мэрии.

Строительная компания сорвала сроки при ремонте двора у дома № 191 по улице Комсомольской. Начальник «Управления капитального строительства Орла» Дмитрий Кузнецов рассказал, что закончить работы подрядчик должен был ещё в мае. Тем не менее, во дворе даже не начали укладывать асфальт.

Кроме того, специалисты «МСТ» не успели закончить благоустройство двора возле дома № 54 на улице Металлургов.

Мэр Орла Юрий Парахин заявил, что будет подавать прошение о включении компании в чёрный список — это лишит её права проводить в городе какие-либо работы.

ИА «Орелград»

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