Орловские подрядчики вновь срывают сроки ремонта дворов

Очередная строительная компания может попасть в «чёрный список»

В Орле расторгли контракты с ООО «МСТ», которая должна была отремонтировать семь дворов, но не справилась с задачей. Теперь компании грозит попадание в «черный список», сообщили в мэрии.

Строительная компания сорвала сроки при ремонте двора у дома № 191 по улице Комсомольской. Начальник «Управления капитального строительства Орла» Дмитрий Кузнецов рассказал, что закончить работы подрядчик должен был ещё в мае. Тем не менее, во дворе даже не начали укладывать асфальт.

Кроме того, специалисты «МСТ» не успели закончить благоустройство двора возле дома № 54 на улице Металлургов.

Мэр Орла Юрий Парахин заявил, что будет подавать прошение о включении компании в чёрный список — это лишит её права проводить в городе какие-либо работы.

ИА «Орелград»