Под Орлом охранник пруда взял заложницу для общения

Жертвой преступника стала продавщица сельмага.

Орловский областной суд раскрыл подробности рассмотрения в апелляции уголовного дела о необычном разбойном нападении. Как уточнили в пресс-службе облсуда, на скамье подсудимых оказался амчанин. Преступление он совершил в сентябре прошлого года. Мужчина охранял пруд в деревне Глебово Мценского района. Несмотря на утро, он был нетрезв. Ему стало скучно. Поэтому, с его слов, прихватив с собою пневматическую винтовку, он отправился в ближайший магазин. Охранник «решил пообщаться с продавщицей, поскольку долгое время находился в одиночестве».

Первым делом он нацелил на перепуганную женщину винтовку. Как сообщили в суде, в магазине мужчина провел примерно два часа. За это время он сначала потребовал закрыть дверь «на учет», но женщина не стала этого делать. Затем странный налетчик решил выключить камеры видеонаблюдения, но и это у него не вышло. В отчаянии он забрал у продавщицы телефон, чтобы она не могла вызвать помощь, после чего потребовал пиво, сигареты и 500 рублей.

«Когда в магазин периодически заходили покупатели, мужчина требовал от продавца, чтобы она обслуживала их быстро, — рассказали в пресс-службе Орловского облсуда. — В тот момент, когда водитель привез товар, женщина на корешке квитанции написала: «У него ружье, помоги!» Однако водитель написанный текст не прочитал и уехал. Продавец была очень сильно напугана, поэтому боялась покинуть помещение магазина или убежать, к тому же мужчина угрожал ей, а поблизости не было домов и жителей деревни».

Освободиться заложнице помог только визит ее мужа. Ей удалось сообщить ему о нападении и сбежать из магазина. Далее супруги вызвали полицию, налетчик был задержан. Свою вину мужчина признал, но требовал квалифицировать его действия не как разбойное нападение, а как хулиганство. Суд делать этого не стал и наказал разбойника лишением свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии общего режима.

«Приговор был обжалован в апелляции. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила его без изменения», — резюмирует пресс-служба Орловского областного суда.

ИА «Орелград»