Орловцы продолжают бить рекорды частного строительства

Все построенное в регионе жилье приходится на простых граждан

В Орловской области в текущем году физическими лицами, то есть простыми гражданами, введено в эксплуатацию уже 849 жилых домов общим строительным объемом 410,6 тысячи кубометров. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Аналитики отмечают, что всего простыми орловцами построено 850 благоустроенных квартир общей площадью жилых помещений 109,2 тысячи квадратных метров. Данный показатель в 1,5 раза превышает уровень прошлого года.

Особо в Орелстате отмечают то, что организации-застройщики в 2021 году еще не вводили в эксплуатацию жилые объекты. Весь объем жилищного строительства приходится на индивидуальных застройщиков. Подсчитано, что в городах и поселках городского типа ими возведено 32,4 тысячи квадратных метров жилья, что на 26 процентов больше, чем годом ранее. В сельской местности построено 76,8 тысячи жилых «квадратов», а показатель 2020 года там превышен уже на 59,6 процента.

«Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-мае 2021 года составил 7,928 миллиарда рублей, или 65,2 процента в сопоставимой оценке к аналогичному периоду прошлого года», — добавили в Орелстате. В мае 2021 года строительный объем составил 1,577 миллиарда рублей, или ровно 50 процентов по отношению к аналогичному месяцу прошлого года.

ИА «Орелград»