В Орле проверят выпускника, самостоятельно выучившего китайский язык

1.7.2021 | 18:55 Новости, Образование

Юноша сдаст второй ЕГЭ по иностранному языку.

В Орловской области стартует период резервных дней для сдачи ЕГЭ по различным учебным предметам. Как уточнили в Орловском региональном центре оценки качества образования, к участию будут допущены выпускники, которые не смогли сдать или завершить сдачу ЕГЭ в основные дни по медицинским показаниям, а также те, у кого два экзамена совпали по времени. В числе последних в Центре особо отметили одного юного орловца.

«В регионе проходит экзамен по китайскому языку, — говорит директор Регионального центра оценки качества образования Алексей Карлов. – Выпускник «Школы Леонардо» сдает китайский язык – это его второй иностранный язык, который он изучает самостоятельно. В основной день выпускник сдавал ЕГЭ по английскому языку».

По его словам, ЕГЭ в резервные дни проводится в трех пунктах приема экзаменов с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Как и в основные дни, проводится дезинфекционная обработка аудиторий, на входе — термометрия участников и обработка рук. Помещения оборудованы дозаторами с антисептическими средствами и рециркуляторами воздуха. Рассадка участников производится с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.

В Центре добавили, что участниками первого резервного дня стали 47 выпускников, второго – 78. В заключительный резервный день еще пять выпускников сдадут ЕГЭ по математике профильного уровня, обществознанию, химии и английскому языку. Результаты их испытаний эксперты обещают обнародовать не позднее 14 июля 2021 года.

ИА «Орелград»

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