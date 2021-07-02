В Орле призвали Госдуму уточнить требования к «наливайкам»

Облсовет подготовил «антиалкогольное» обращение к парламенту.

Орловский облсовет народных депутатов подготовил обращение к Госдуме по вопросам правового регулирования розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Речь идет о так называемых «наливайках», расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Ранее в федеральное законодательство уже были внесены поправки, ужесточающие требования к таким заведениям. Они были продиктованы многочисленными жалобами граждан, «обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, детских площадках и во дворах».

Федеральный закон гласит, что работа «наливаек» допускается только в объектах общепита, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров. При этом регионам дано право устанавливать дополнительные ограничения. Как пишут орловские депутаты, буквальное прочтение указанной нормы позволяет сделать вывод, что регионы вправе устанавливать такие ограничения только двумя способами: либо увеличивать площадь «наливаек», либо полностью запрещать их работу.

«Вместе с тем многоквартирные дома, в которых расположены объекты общественного питания, находятся не только в так называемых «спальных» районах, но и в центрах городов, общественно-деловых районах, где введение указанных ограничений не является целесообразным, — говорится в обращении. — Также различной может быть ситуация с размещением объектов общественного питания в зависимости от особенностей муниципальных образований. Кроме того, так называемые «наливайки» создаются на первых этажах многоквартирных домов обычно в виде баров или закусочных, часто не имеющих специально оборудованного помещения для приготовления блюд, туалетных комнат для посетителей и являющихся, по сути, магазинами, осуществляющими круглосуточную торговлю алкоголем».

Исходя из этого, нардепы заявили, что ограничения необходимо вводить именно в отношении таких объектов, а не кафе и ресторанов, которые также могут размещаться в многоквартирных домах. Например, можно было бы разрешить регионам самостоятельно устанавливать дифференцированный размер площади зала обслуживания посетителей в зависимости от типа объекта. Либо вводить запрет на розничную продажу алкоголя во всех типах объектов общепита, кроме ресторанов и кафе. Словом, орловцы просят Госдуму уточнить полномочия субъектов Российской Федерации по установлению дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции.

ИА «Орелград»