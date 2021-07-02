В Орловской области выбрали лучшие семьи года

Им вручили награды в семейном МФЦ в областной столице

В Орле вручили награды победителям регионального этапа конкурса «Семья года», сообщили в пресс-службе областной администрации. Церемония награждения победителей прошла в семейном МФЦ на улице Лескова.

Конкурс предусматривает несколько номинаций. Победителями стали:

Семья Оксаны Черкасовой и Олега Долмашева из Орловского района, в которой воспитываются шестеро детей (в номинации «Многодетная семья»);

в номинации «Сельская семья» лучшей признали семью Екатерины и Ивана Вечеринских из Болховского района ;

семья Виктории Исаевой и Александра Воробьёва из Орла взяла приз как лучшая «Молодая семья».

Участники мероприятия также обсудили поддержку семей с детьми, национальный проект «Демография» и Социальный контракт.

ИА «Орелград»