В Орловской области выбрали лучшие семьи года

2.7.2021 | 19:06 Новости, Общество

Им вручили награды в семейном МФЦ в областной столице

В Орле вручили награды победителям регионального этапа конкурса «Семья года», сообщили в пресс-службе областной администрации. Церемония награждения победителей прошла в семейном МФЦ на улице Лескова.

Конкурс предусматривает несколько номинаций. Победителями стали:

  • Семья Оксаны Черкасовой и Олега Долмашева из Орловского района, в которой воспитываются шестеро детей (в номинации «Многодетная семья»);
  •  в номинации «Сельская семья» лучшей признали семью Екатерины и Ивана Вечеринских из Болховского района ;
  • семья Виктории Исаевой и Александра Воробьёва из Орла взяла приз как лучшая «Молодая семья».

Участники мероприятия также обсудили поддержку семей с детьми, национальный проект «Демография» и Социальный контракт.

ИА «Орелград»

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