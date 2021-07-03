Орловцы смогут сами через интернет подобрать место для жилья

Землю под строительство можно выбрать при помощи публичной карты.

Жители Орловской области получили отличную возможность подобрать подходящий себе участок, не выходя из дома. Как пояснили в региональном управлении Росреестра, сделать это можно при помощи Публичной кадастровой карты. Отныне на ней размещаются сведения о подходящих для жилищного строительства участках. Региональный Росреестр также отметил, что в Орловской области ведется работа по выявлению земли, пригодной для жилой застройки.

«На сегодняшний день в Орловской области определена одна такая территория, находящаяся в Троснянском районе, и 18 земельных участков, пять из которых уже вовлечены в хозяйственный оборот, — пояснили в ведомстве. — Сведения в отношении 13 земельных участков размещены на Публичной кадастровой карте».

Специалисты добавили, что работа ведется в рамках реализации проекта «Земля для стройки». Его цель заключается в том, чтобы выявить пустующие территории, которые можно использовать как для индивидуальной жилой застройки, так и для возведения многоэтажек. По словам специалистов, пользоваться картой довольно просто. Надо указать тип объекта (жилищное строительство) и ввести в поисковую строку индекс Орловской области (57). При выборе участка на карте отобразятся его границы, площадь, потенциал использования, наличие инженерных сетей и другая важная информация.

«Любой пользователь сервиса Росреестра с его помощью сможет не только оценить пригодные для строительства участки, но и направить заявку на их получение, — говорит глава регионального управления Росреестра Надежда Кацура. — Таким образом, процесс вовлечения в оборот земельных участков для жилищного строительства становится максимально простым и быстрым».

ИА «Орелград»