Почетным гражданином Мценска впервые стал священник

Депутаты горсовета присвоили почетное звание протоиерею Владимиру Герченову.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, на очередном заседании Мценского горсовета народных депутатов был рассмотрен вопрос о присвоении протоиерею Владимиру Герченову звания «Почетный гражданин города Мценска». Решение было поддержано большинством голосов. Из его текста следует, что высокого звания священник удостоен за существенный вклад в духовное возрождение Мценска и активное участие в общественной жизни города. Диплом и почетная лента отцу Владимиру будут вручены в июле на торжественном мероприятии в честь Дня города Мценска.

В митрополии рассказали, что Владимир Герченов родился в 1966 году в Дербенте в семье военнослужащих. 16 декабря 1990 года в Ахтырском кафедральном соборе города Орла епископом Орловским и Брянским Паисием он был рукоположен в диаконы. С 1993 года Герченов является настоятелем Свято-Троицкого храма города Мценска. Позднее он стал благочинным храмов Мценского округа.

Герченов стал 43-м по счету почетным гражданином города Мценска. Примечательно, что впервые такое звание присвоено священнику. В списке почетных граждан имеется немало героев труда и войны. Например, в 1968 году такое звание было присвоено генералу армии Александру Горбатову, Герою Советского Союза, чья 3-я армия принимала участие в освобождении Мценска и района от немецко-фашистских захватчиков.

В списке почетных граждан имеются и простые труженики, например, водитель «Водоканала» Владимир Иванов, слесарь автотранспортного предприятия Владимир Корявкин и Василий Ломакин, инженер АО «Электросвязь». Первыми почетными гражданами Мценска стали купцы 2-й гильдии Сергей Смирнов и Алексей Иноземцев. Звания им были присвоены в XIX веке за деятельность, направленную на благосостояние и развитие города. В 1903 году такого звания был удостоен Иван Минаев, старший телеграфист Московско-Курской железной дороги. Его отметили за образцовую службу во благо Отечества. Затем последовал долгий перерыв, практика присвоения почетных званий была возрождена только в 1968 году.

ИА «Орелград»