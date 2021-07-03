В Орле заявили о росте реальных зарплат

Заработок орловцев, по статистике, превысил 33 тысячи рублей в месяц.

В Орловской области отмечен заметный рост уровня зарплат, как номинально начисленных, так и реальных. Такой вывод напрашивается, если изучить оперативные данные Орелстата. Аналитики этого ведомства подсчитали, что по итогам апреля 2021 года в регионе средняя номинальная заработная плата, начисленная на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях, составила 33 692 рубля.

«Она увеличилась по сравнению с мартом 2021 года на 2,1 процента, с апрелем предыдущего года — на 10 процентов, — отмечает Орелстат. — Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2021 года увеличилась по сравнению с апрелем 2020 года на 3,9 процента».

По-прежнему выше среднеобластного уровня в Орловской области зарабатывают финансисты и страховщики (55 763 рубля в месяц), чиновники органов власти различного уровня (46 414 рублей), работники сферы поставки электроэнергии, газа и тепла (40 609 рублей), а также орловцы, занятые в сферах транспортировки и хранения (36 694 рубля) и обрабатывающих производств (34 851 рубль).

Немного не дотянули до среднего уровня работники сельского хозяйства (33 211 рублей), строительства (30 720 рублей), оптовой и розничной торговли (29 981 рубль), здравоохранения и социальных услуг (29 407 рублей). Средний заработок в сфере образования в регионе на отчетную дату составил 27 881 рубль в месяц, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 26 874 рубля.

ИА «Орелград»