В орловском СИЗО возобновили свидания

В режимном учреждении немного смягчили коронавирусные ограничения.

Управление ФСИН России по Орловской области сообщило о том, что сразу в двух подведомственных учреждениях возобновлено предоставление краткосрочных свиданий. Речь идет о колонии-поселении №3, расположенной в поселке Шахово Кромского района, и СИЗО-1 в городе Орле. Ранее предоставление таких свиданий было приостановлено в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

«Свидания осуществляются в помещениях комнат краткосрочных свиданий, где имеется разграничительное стекло, с использованием средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания и перчаток) всеми участниками свидания, — говорят в управлении ФСИН. — Ограничено посещение учреждений представителями федеральных органов власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и иными лицами».

Следователи, дознаватели и адвокаты могут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях комнат для краткосрочных свиданий — через стекло и при наличии масок и перчаток. Что касается других учреждений, то краткосрочные свидания были возобновлены еще с 1 апреля 2021 года в исправительных колониях №№ 2 и 5 в Ливнах и Нарышкино, с 26 апреля — в колонии-поселении №7 в Мценске, с 26 мая — в женской исправительной колонии №6 в Шахово.

ИА «Орелград»