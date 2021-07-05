Еще один тайно построенный мегасвинарник нашли под Орлом

Дело о незаконном строительстве агрокомплекса рассмотрел суд в Орле.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел уже второе за последнее время административное дело по заявлению регионального департамента надзорной и контрольной деятельности. Речь идет о несанкционированном строительстве объектов компании «Мираторг». Ранее «Орелград» уже писал, что арбитраж оштрафовал на 250 тысяч рублей генподрядчика «Мираторга», который без разрешения возводил свинокомплекс в Дмитровском районе.

На сей раз департамент подал заявление о привлечении к ответственности ООО «Мираторг-Курск», зарегистрированного в Фатежском районе Курской области. Требование заявителя мотивировано тем, что в период с 14 января по 17 августа 2020 года «Мираторг-Курск» осуществляло строительство капитального объекта без оформленного разрешения на строительство.

Ответчик, кстати, факт правонарушения не оспорил, но в письменном отзыве на заявление просил назначить наказание в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ. Суд установил, что извещение о начале спорного строительства поступило в областной департамент только 12 января 2021 года. Речь идет о проекте «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по откорму, свиноводческого комплекса № 15. Площадка 1 близ н.п. Покровское, Троснянского района».

На место тогда выезжали представители областного управления по государственному строительному надзору. Они убедились в том, что на тот момент на участке без разрешения уже были выполнены работы по монтажу конструкций каркасов шести зданий откорма, сооружений основного и вспомогательного назначения, устройству внутренних и наружных инженерных сетей и подъездных дорог. Также уже были установлены две водонапорные башни, обустроены навозохранилища и пруды отстойников.

В ходе проверки инспекторы выяснили, что стройка началась за год до их приезда на место. Разрешение на строительство указанного объекта было выдано только 23 декабря 2020 года. Суд постановил привлечь ООО «Мираторг-Курск» к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

ИА «Орелград»