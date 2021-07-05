В Орловскую область завезли новую партию «Спутника V»

5.7.2021 | 16:46 Медицина, Новости

Поступившие 17 400 доз вакцины сейчас разгружают

В Орловскую область поступили ещё 17 400 доз вакцины «Спутник V». Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Идёт разгрузка», — подытожил он.

Это вторая поставка вакцины за несколько дней, заявили в областной администрации. 3 июля в регион уже привезли 13 000 доз.

По состоянию на 5 июля первый компонент прививки в Орловской области получили 106 944 человека. Завершили вакцинацию только 23% орловцев — 79 321 человек.

ИА «Орелград»

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