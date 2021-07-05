В сельское хозяйство Орловщины вложат больше 18 млрд рублей

По данным правительства, благодаря этому в регионе появится свыше 1000 новых рабочих мест

В сельское хозяйство Орловской области в 2021 году планируют вложить 18,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.

Такие цифры 5 июля назвал руководитель регионального департамента сельского хозяйства Александр Шалимов. Деньги вложат в крупные инвестиционные проекты и модернизацию уже существующих производств.

По данным правительства, вливания позволят создать на Орловщине больше 1000 новых рабочих мест.

ИА «Орелград»