В сельское хозяйство Орловщины вложат больше 18 млрд рублей

5.7.2021 | 18:41 Новости, Экономика

По данным правительства, благодаря этому в регионе появится свыше 1000 новых рабочих мест

В сельское хозяйство Орловской области в 2021 году планируют вложить 18,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.

Такие цифры 5 июля назвал руководитель регионального департамента сельского хозяйства Александр Шалимов. Деньги вложат в крупные инвестиционные проекты и модернизацию уже существующих производств.

По данным правительства, вливания позволят создать на Орловщине больше 1000 новых рабочих мест.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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