За полгода воры украли смартфоны у 63 орловцев

По фактам краж возбудили уголовные дела.

За первую половину 2021 года у жителей Орла похитили 63 сотовых телефона, сообщает УМВД по Орловской области.

Лидером по кражам стал Заводской район. Преступников разыскивают, и большинство хищений уже раскрыто.

Полицейские призывают граждан быть аккуратнее: не оставлять смартфоны без присмотра в общественных местах, не давать их в руки незнакомым.

Полицейские также советуют запомнить персональный идентификационный номер (IMEI) своего телефона, чтобы, в случае кражи, легко найти и опознать его.

ИА «Орелград»