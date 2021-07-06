Две орловчанки стали жертвами мошенников

6.7.2021 | 15:56 Новости, Общество

По фактам мошенничества возбудили уголовные дела.

За последние сутки две орловчанки стали жертвами мошенников, сообщает УМВД по Орловской области.

Злоумышленники позвонили по телефону и представились работниками банка. Одной из потерпевших мошенники заявили, что её счёт находится в опасности, и предложили ей взять кредит, а затем перевести деньги на безопасный счёт. Другая орловчанка назвала мошенникам реквизиты своей банковской карты и пароль из СМС-сообщения. В совокупности злоумышленники похитили у женщин более 200 000 рублей.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Полиция просит граждан быть осторожнее:

  • не сообщать посторонним реквизиты своих платёжных средств (смс-пароли, коды Push-уведомлений, CVV-код карты, данные для доступа в мобильный банк);
  • не переводить деньги на неизвестные счета;
  • быть внимательнее к предложениям взять кредит.

В том случае, если вы попались на уловку мошенников, необходимо срочно позвонить на горячую линию банка и в полицию.

ИА «Орелград»

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