По фактам мошенничества возбудили уголовные дела.
За последние сутки две орловчанки стали жертвами мошенников, сообщает УМВД по Орловской области.
Злоумышленники позвонили по телефону и представились работниками банка. Одной из потерпевших мошенники заявили, что её счёт находится в опасности, и предложили ей взять кредит, а затем перевести деньги на безопасный счёт. Другая орловчанка назвала мошенникам реквизиты своей банковской карты и пароль из СМС-сообщения. В совокупности злоумышленники похитили у женщин более 200 000 рублей.
По данным фактам возбудили уголовные дела. Полиция просит граждан быть осторожнее:
- не сообщать посторонним реквизиты своих платёжных средств (смс-пароли, коды Push-уведомлений, CVV-код карты, данные для доступа в мобильный банк);
- не переводить деньги на неизвестные счета;
- быть внимательнее к предложениям взять кредит.
В том случае, если вы попались на уловку мошенников, необходимо срочно позвонить на горячую линию банка и в полицию.
ИА «Орелград»