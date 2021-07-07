Орловские приставы перечислили в бюджет более 52 млн рублей по штрафам

19 млн рублей составили штрафы ГИБДД.

С начала 2021 года судебные приставы перечислили в бюджет более 52 млн рублей задолженности по административным штрафам, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Орловской области.

Ведомство напоминает, что административный штраф нужно оплатить в течение 60 дней. В противном случае приставы имеют право наложить арест на имущество и банковские счета должника, лишить его водительских прав, права выезда за границу и пр.

Также на должника могут наложить новый штраф, равный двойному размеру неоплаченного штрафа, или арестовать на срок до пятнадцати суток.

За 5 месяцев 2021 года приставы Орловской области завершили более 39 тысяч производств, которые связанны с задолженностью оплаты административного штрафа. В результате в бюджет перечислили более 52 млн рублей.

ИА «Орелград»