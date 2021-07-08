Амчанин избил незнакомца пистолетом после конфликта в ночном баре

Потерпевший так и не смог вспомнить события печальной для него ночи.

Вступил в силу обвинительный приговор Мценского районного суда, вынесенный в отношении местного жителя. Молодого человека признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Из приговора следует, что инцидент произошел в пятом часу утра в октябре 2020 года.

На улице, недалеко от ночного клуба, подсудимый избил ранее незнакомого ему человека рукоятью пистолета, который был у него при себе. Экспертиза выяснила, что это был пневматический газобаллонный пистолет «Gletcher CLT 1911» калибра 4,5 мм. До выстрелов дело не дошло, но подсудимый бил оппонента пистолетом по голове и причинил ему опасные для жизни травмы. В суде потерпевший, давая показания, пояснил, что практически ничего не помнит.

Он припомнил лишь, что пришел в ночной клуб, чтобы выпить спиртного, причем уже был нетрезв. Затем оказался на улице, и что было там, стерлось из его памяти. Очнулся он уже в больнице. Также он сообщил, что его родственникам звонила мама подсудимого и предложила оказать финансовую помощь для лечения. В результате он получил от семьи подсудимого 350 тысяч рублей.

По версии подсудимого, потерпевший сам спровоцировал конфликт. Дескать, в клубе он вел себя буйно и агрессивно, колотил кулаками по барной стойке, после чего из заведения его выгнали. Вскоре подсудимый вместе со своим приятелем тоже покинули бар. На улице на одного из них без всякой причины набросился потерпевший, попытался накинуть ему на голову свою куртку и придушить. В ответ на это подсудимый достал из кармана пистолет и рукоятью оружия поколотил потерпевшего.

Изучив показания свидетелей и представленные доказательства, суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»