Прокуратура потребовала вернуть автобусы в орловскую глубинку

Добиться от чиновников исполнения закона удалось только по суду.

Решение по гражданскому делу вынес Залегощенский районный суд Орловской области, который рассмотрел иск местного прокурора. Ответчиком выступила администрации Залегощенского района, чиновников которой прокурор просил «понудить к организации транспортного обслуживания населения». Надзорное ведомство подчеркнуло, что выступило в защиту интересов неопределенного круга лиц, которыми в данном случае с полным правом можно считать и сельских жителей, и жителей райцентра Залегощь.

Из иска следует, что ранее прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Было установлено, что в Залегощенском районе по шести маршрутам транспортные услуги населению не оказываются уже более одного года. В суде были представлены данные о конкретных сельских маршрутах с указанием населенных пунктов, которые они должны обслуживать.

Для устранения выявленных нарушений в адрес главы администрации Залегощенского района были внесены представления. Реакция на них со стороны чиновников оказалась оригинальной. Орган местного самоуправления решил заключить с одним из ООО муниципальный контракт на обслуживание «забытых» маршрутов. По мнению прокуратуры, проведенные чиновниками конкурсные процедуры были неэффективны и формальны, поскольку срок, на который планировалось заключить контракт с перевозчиком, составлял всего лишь один месяц.

Формально требования прокуратуры были удовлетворены, но реально ничего для селян не изменилось. Вот и в иске было сказано: «несмотря на обращения жителей, а также принятые меры прокурорского реагирования, администрацией района транспортное обслуживание населения по указанным маршрутом не обеспечено». Прокурор напомнил, что отсутствие транспортного сообщения между районным центром и сельскими поселениями препятствует обращению граждан за медицинской помощью, в правоохранительные органы, Пенсионный фонд, МФЦ, банки, учреждения социальной защиты населения и другое.

Суд счел перечисленные аргументы убедительными и исковые требования прокурора удовлетворил. Администрацию Залегощенского района обязали в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда организовать транспортное обслуживание населения по указанным в иске маршрутам.

ИА «Орелград»