В Орле подорожали сосиски и сардельки

Цены на продукты в регионе продолжают ползти вверх.

В июне 2021 года по сравнению с маем на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги повысились в среднем на 0,6 процента. При этом продовольственные товары в среднем подорожали на 0,3 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Аналитики подсчитали, что стоимость условного минимального набора продуктов питания в среднем по Орловской области к началу июля 2021 года выросла на 4 процента и достигла уровня 4816,84 рубля в расчете на месяц.

Что касается отдельных товаров, то статистики отметили рост цен на масло подсолнечное. За месяц оно подорожало на 1,1 процента, приобрести его на Орловщине в среднем можно за 127,08 рубля за 1 кг. Отрадным фактом может показаться то, что не изменились цены на сахар-песок. Сейчас этот товар продается в среднем по 48,34 рубля за 1 кг.

«Выросли цены на сосиски и сардельки — на 5,3 процента (средняя цена 404,89 рубля за кг), — сообщает Орелстат, — на конфеты шоколадные натуральные и с добавками — на 5,6 процента (827,45 рубля за кг), карамель — на 5,7 процента (253,26 рубля за кг), рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород — на 7,6 процента (810,24 рубля за кг)».

Из товаров плодоовощной группы настоящий ценовой рывок совершила свекла, подорожавшая по сравнению с маем в 1,4 раза. Стоимость килограмма моркови выросла на 36,9 процента, картофеля — на 26,6 процента. В то же время в регионе подешевели окорочка куриные — на 1,8 процента, пшено — на 2 процента, куры охлажденные и мороженые – на 2,5 процента и яйца куриные — на 13,9 процента.

ИА «Орелград»