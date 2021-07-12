Орловцы попытались украсть чугунный забор

12.7.2021 | 16:30 Новости, Общество

Преступление удалось предотвратить.

Отдел МВД по Дмитровскому району расследует дело о покушении на кражу чугунного забора, сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

В июне 2021 года житель Дмитровского района обратился в ОМВД. Он заподозрил двух местных жителей в краже, когда увидел, как они погружают в тележку и увозят две секции чугунного забора.

На место прибыли сотрудники ОМВД. Они выяснили, что мужчины действительно пытались совершить кражу двух секций забора, снятых на время благоустройства районного центра.

Полицейские задержали злоумышленников и доставили в отделение. На данный момент ведётся следствие. С одного из мужчин взяли подписку о невыезде, а второй уже осуждён за совершение другого имущественного преступления и сейчас находится в СИЗО.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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