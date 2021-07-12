«Соответствует цвету облаков». «Орелмасло» объяснилось из-за видео с дымом

На предприятии утверждают, что автор ролика принял пар от котельной за дым

В редакцию «Орелграда» поступил комментарий завода «Орелмасло» по поводу ролика, который снял председатель общественной организации «Народный контроль» Сергей Жуков. Напомним, он заявил, что по вечерам предприятие совершает выбросы в атмосферу, а «санитарные нормы попираются».

В «Орелмасло» заявили, что на кадрах виден пар от котельной. «Он соответствует цвету облаков, не чёрный и не густой. В вечернее время он выглядит как тёмный, в дневное время он белого цвета», — говорится в сообщении.

На предприятии подчеркнули, что работа котельной соответствует всем требованиям природоохранного законодательства. В «Орелмасло» считают, что она даже лучше других котельных в Орле благодаря современному оборудованию. «Аварийных ситуаций, связанных с выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух никогда не было», — заключили на заводе, пригрозив автору ролика обращением в суд в случае повторения публикации.

ИА «Орелград»