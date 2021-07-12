Выбросы с завода «Орелмасло» сняли на видео

12.7.2021 | 11:51 Видео, Новости

Автор ролика заметил черный дым, который поднимался с территории завода вечером

Орловец Сергей Жуков – председатель Общественной организации «Народный контроль» — вечером 11 июля снял на видео черный дым, который поднимался с территории завода «Орелмасло» на Маслозаводском переулке. По словам мужчины, днем предприятие не устраивает выбросы, предпочитая делать это в темное время суток.

«Шлейф дыма поднимается и по розе ветров распространяется. Санитарные нормы попираются, бизнесом крадутся», — резко заявил автор ролика.

ИА «Орелград»

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