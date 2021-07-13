Под Орлом завершили расследование о внезапной смерти во время перекура

Смертельный несчастный случай произошел на границе двух районов.

Государственная инспекция труда в Орловской области обнародовала итоги расследования несчастного случая, произошедшего 7 июня 2021 года в ООО «МельИнвест». Его квалифицировали как несчастный случай, не связанный с производством. Сообщается, что тем утром водитель предприятия прошел плановый предрейсовый медицинский осмотр, затем получил путевой лист и отправился на грузовике с прицепом в село Сеньково Глазуновского района. Там автомобиль был загружен зерном.

Затем грузовик отправился в Орел, причем к нему присоединилась еще одна грузовая машина с зерном. На границе Глазуновского и Свердловского районов водители решили отдохнуть и остановились «для перекура». Один из них залез под машину, чтобы проверить тормозные колодки. Спустя несколько минут второй водитель, завершив перекур, подошел к коллеге. Последний лежал под машиной с раскинутыми руками и хрипел.

«Водитель за ноги вытащил пострадавшего из-под машины, в этот момент он уже не подавал признаков жизни, — говорят в Госинспекции труда. — Водитель вызвал службу спасения и сообщил о случившемся коммерческому директору. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть».

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали проблемы с сердцем, а не воздействие какого либо производственного фактора.

ИА «Орелград»