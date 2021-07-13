У орловца угнали дорогой электровелосипед

Вором оказался ранее судимый мужчина

В Орле полиция раскрыла кражу электровелосипеда стоимостью 37 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении МВД.

В полицию обратился житель набережной Дубровинского. Он рассказал, что хранил электробайк в тамбуре. Выйдя туда вечером, он не обнаружил свое имущество.

Силовики опросили жильцов и отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Вскоре им удалось найти вора — ранее судимого 35-летнего жителя Верховья. Мужчина сознался в преступлении и стал фигурантом уголовного дела о краже. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В полиции напомнили, что велосипеды лучше хранить на балконе или в запираемых подвалах, если они есть. По возможности необходимо пристегивать байки замками с металлическими стержнями.

«Сохраняйте документы, полученные в магазине при покупке велосипеда. Если документов на него по каким-то причинам нет — перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы. Также желательно сделать фото велосипеда, и запомнить особые приметы — замененные детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. Сделайте гравировку на колесах, раме, либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете», — посоветовали в МВД.

ИА «Орелград»