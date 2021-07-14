Назван новый глава департамента информационных технологий Орловской области

14.7.2021 | 16:34 Новости, Политика

Им стал 36-летний Андрей Артёмов, бывший заместитель руководителя департамента

Департамент информационных технологий Орловской области возглавил 36-летний Андрей Артёмов, заместитель бывшего главы департамента Александра Пилипенко. Эту информацию «Орелград» обнаружил на сайте регионального правительства.

Пост руководителя департамента освободился в январе 2021 года — Александр Пилипенко ушёл с него добровольно.

Артёмов — доцент кафедры информационных систем и цифровых технологий в ОГУ им. Тургенева и кандидат технических наук. По данным пресс-службы университета, на его счету больше 50 научных работ и публикаций.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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