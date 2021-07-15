Мэра Орла завалили вопросами по экономике и ЖКХ

15.7.2021 | 12:46 Новости, Политика

Более 2200 обращений получил мэр всего за три месяца.

Парахин

Администрация города Орла обнародовала информацию о работе с обращениями граждан, поступившими во втором квартале 2021 года. Сообщается, что только на имя мэра Юрий Парахина поступило 2274 письменных обращений граждан, в которых было озвучено 2340 вопросов. Чаще всего орловцы обращались с вопросами, которые относятся к сфере экономики. Таких писем мэру поступило 1062, или 45,4 процента от общего количества обращений. В мэрии уточнили, что речь здесь идет о ремонте дорог, работе пассажирского транспорта, архитектуре и градостроительстве, охране окружающей среды.

По вопросам жилищно-коммунальной сферы за отчетный период времени поступило 810 обращений, или 34,6 процента от общего количества. Из них 508 обращений были связаны с коммунальным хозяйством, 132 — с вопросами обеспечения граждан жильем. Кроме того, 340 писем поступило на тему социальной сферы. Большая часть таких обращения касалась проблем социального обеспечения и социального страхования.

«Около 4,4 процента полученных обращений касались общественно-политической жизни города Орла, из них 71 обращение — по вопросам арендных отношений в области имущества и землепользования,- говорится в сообщении мэрии. — По вопросам соблюдения законности обратились 1,1 процента граждан. В основном рассматривались вопросы безопасности и охраны правопорядка».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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