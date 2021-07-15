Орловские полицейские конфисковали 354 литра алкоголя

15.7.2021 | 15:51 Новости, Общество

Возбуждено два уголовных дела.

В Орловской области полицейские изъяли из оборота 354 литра контрафактного алкоголя, сообщается на сайте регионального УМВД.

За 10 дней в рамках оперативно-профилактической операции «Алкоголь» полицейские изъяли из незаконного оборота 354 л алкоголя. Под конфискацию в том числе попали 101 л водки без акцизных марок России, 11 л вина, 14 л шампанского, 3 л настоек и 6 л коньяка.

По факту незаконной продажи алкоголя возбудили два уголовных дела. Установили трёх подозреваемых: мужчины, не имея лицензии, продавали немаркированный алкоголь. Полицейские изъяли 160 л алкоголя, который не соответствует ГОСТу, общей стоимостью более 200 000 рублей. Также силовики конфисковали партию этилового спирта, предназначенного для продажи. Подозреваемые прятали алкоголь в собственных домах и на их территории, в хозяйственных постройках и автомобилях.

Сейчас ведётся предварительное следствие.

ИА «Орелград»

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