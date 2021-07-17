Ока в Орле из-за коронавируса стала «очень загрязненной»

Обнародован доклад о степени загрязненности поверхностных вод на Орловщине.

Отчет о состоянии загрязнения поверхностных вод суши обнародовал Орелоблэконадзор. Изучение химического состава воды в первой половине 2021 года производилось комплексной лабораторией по мониторингу окружающей среды. Отбор проб производился про графику специальной мониторинговой группой. Всего было проанализировано 68 проб по 42 ингредиентам. Изучение химического состава осуществлялось на 6-ти водных объектах в 5-ти населенных пунктах.

Из отчета следует, что степень загрязнения поверхностных вод Орловской области в целом в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась. На сегодня специалистами она оценивается как «очень загрязненная», тогда как год назад оценивалась как просто «загрязненная». По отдельным водным объектам ситуация выглядит так.

Степень загрязнения не изменилась для рек Нерусса (оценивается как «загрязненная»), Сосна («очень загрязненная») и Орлик («загрязненная»). Улучшилась ситуация на реке Крома, которая теперь является «слабо загрязненной». А вот Ока в Орле за год из «загрязненной» превратилась в «очень загрязненную». Кроме того, ухудшилось состояние воды в реках Зуша, Неручь и Нугрь. Год назад они считались «слабо загрязненными», а теперь стали «загрязненными». Впрочем, у экспертов нашлось объяснение этому феномену.

«Содержание отдельных ингредиентов в поверхностных водах для области в целом несколько увеличилось, однако следует учесть, что общее снижение уровня загрязнения в первом полугодии 2020 года во многом было обусловлено нетипичным графиком отбора проб для лаборатории, — говорится в отчете. — Изучение химического состава поверхностных вод Орловской области в апреле-мае 2020 года не осуществлялось в связи с действовавшим в регионе режимом самоизоляции».

ИА «Орелград»