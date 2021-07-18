В Орле создали управленческую команду по развитию экспорта

Персональный состав команды лично утвердил губернатор.

В Орловской области появился очередной совещательный орган — управленческая команда по развитию экспорта в регионе. Распоряжение об этом издал губернатор и глава областного правительства Андрей Клычков. Команде поручено в срок до 2 декабря 2022 года разработать региональную программу по развитию экспорта и «осуществить мониторинг ее реализации». Персональный состав также утвердил глава региона.

Так, руководителем управленческой команды назначен Вадим Тарасов, занимающий должность зампреда по планированию, экономике и финансам. Его замом в команде стал Сергей Антонцев, возглавляющий региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Также в состав включены представители Орловского регионального Центра поддержки экспорта, Союза «Орловская торгово-промышленная палата», Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Орловского госуниверситета имени Тургенева и другие.

Как следует из преамбулы, команда создана «в целях внедрения в Орловской области стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах РФ». Речь идет о так называемом «Региональном экспортном стандарте 2.0», утвержденном комитетом по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Ранее «Орелград» писал, что, по данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот Орловской области по итогам января-марта 2021 года составил 179 миллионов долларов США. Доля экспорта в нем составила 44,3 процента, импорта – 55,7 процента. При этом экспорт товаров вырос на 12,2 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и по итогам отчетного периода времени составил 79,3 миллиона долларов США.

ИА «Орелград»