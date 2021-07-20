В Орле из «Светлой жизни» вытащили тонущего мужчину

Купалец не заметил, как заплыл за буйки

В Орле на озере «Светлая жизнь» сотрудники МЧС спасли тонущего 25-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам самого купальца, он не заметил, как заплыл за буйки.

Инцидент произошёл 19 июля в 15:05. Начальник поисково-маневренной группы МЧС Александр Степных наблюдал за озером и видел мужчину, который заплыл за буйки. Спасатель сделал ему замечание из мегафона, но пловец не реагировал.

«Мужчина плыл, не обращал внимание на подаваемые сигналы. Поэтому мною было принято решение направить к нему спасателей на мотолодке», — рассказал Степных.

Подоспевшие спасатели увидели, что мужчина уже начал тонуть. Ему бросили спасательный круг, благодаря чему он благополучно спасся.

ИА «Орелград»