Орловские чиновники займутся прыжками с парашютом

Мэр города Орла создал необычную «воздушную» комиссию.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил положение о комиссии по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов и полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг). Также этот коллегиальный орган будет выдавать разрешения на подъемы привязных аэростатов над территорией города, посадки и взлет на расположенные в границах Орла площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.

Как следует из документа, основной функцией членов комиссии станет рассмотрение заявлений о выдаче указанных разрешений. Решения будут приниматься коллегиально, для чего комиссии придется собираться на заседания по мере необходимости. Правомочным таковое будет считаться только при наличии кворума – в случае присутствуя более 50 процентов от установленного числа членов нового органа. Кстати, по условиям все они обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

Решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче должно приниматься открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов мнение председателя является решающим. Примечательно, что члены имеют право «излагать в случае несогласия с решением комиссии в письменной форме особое мнение, которое прилагается к решению».

ИА «Орелград»