В Орле комиссию поймали за штамповкой бюллетеней в «тайной комнате»

18.9.2021 | 12:00 Новости, Политика

Вчера на участке 104 города Орла кандидатами в депутаты был зафиксирован странный факт. Около 18 часов в конце дня голосования оказалась не проштампована и не проклеена наклейками защиты партия бюллетеней для выборов в Госдуму. По словам председателя комиссии эти бюллетени просто не успели проштамповать до начала голосования. Поэтому они уединились и не под камеры стали их пропечатывать и проклеивать. Примечательно, что когда кандидаты о ЛДПР прибыли на участок сотрудник полиции находился не в помещении для голосования где находится урна и идет голосование, а в комнате без видеонаблюдения. Там же находились несколько наблюдателей, которые помогали в этом процессе.
Наблюдатели от Справедливой России данный факт игнорировали, а позже даже заступались за председателя УИКа. К слову, дело происходило на территории округа, где выдвигался Игорь Рыбаков из так называемой «справедливой команды Рыбакова».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования