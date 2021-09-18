В Орле комиссию поймали за штамповкой бюллетеней в «тайной комнате»

Вчера на участке 104 города Орла кандидатами в депутаты был зафиксирован странный факт. Около 18 часов в конце дня голосования оказалась не проштампована и не проклеена наклейками защиты партия бюллетеней для выборов в Госдуму. По словам председателя комиссии эти бюллетени просто не успели проштамповать до начала голосования. Поэтому они уединились и не под камеры стали их пропечатывать и проклеивать. Примечательно, что когда кандидаты о ЛДПР прибыли на участок сотрудник полиции находился не в помещении для голосования где находится урна и идет голосование, а в комнате без видеонаблюдения. Там же находились несколько наблюдателей, которые помогали в этом процессе.

Наблюдатели от Справедливой России данный факт игнорировали, а позже даже заступались за председателя УИКа. К слову, дело происходило на территории округа, где выдвигался Игорь Рыбаков из так называемой «справедливой команды Рыбакова».

ИА «Орелград»