В Орле пресечена попытка вброса бюллетеней на округе Игоря Рыбакова

Наблюдатели не дали вбросить 200 бюллетеней.

Как утверждает политтехнолог Дмитрий Фетисов, наблюдатели ЛДПР предотвратили вброс двух сотен избирательных бюллетеней на округе Игоря Рыбакова, младшего брата Виталия Рыбакова («Справедливая Команда»).

«Сегодня особенно смеюсь над историей, как наблюдатели от ЛДПР поймали на подготовке вброса 200 бюллетеней на округе, где должен победить младший брат бизнесмена Рыбакова, контролирующего местное отделение СРЗП. Неудивительно, что после этого инцидента, наблюдатели от СРЗП, которые всю кампанию разыгрывали из себя главную оппозицию ЕР, а в день выборов тут же забыли про свою принципиальность, еще и предъявляли жириновцам за их действия и высказывались в защиту председателя УИКа, пойманной за руку. Ох, уж эта Орловщина. Территория абсурда и политических договорняков. А лидер местной СРЗП Руслан Перелыгин всё же зря на меня обижается за то, что я назвал его «купленным Рыбаковым», — сообщается в телеграмм-канале «Фетисов. Мнение».

ИА «Орелград», фото «Справедливая Россия»