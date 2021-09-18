В Северном районе Орла на участке обнаружили сейф с картонной стенкой: видео

18.9.2021 | 12:36 Новости

В нем хранились бюллетени с надомного голосования.

Факт был обнаружен кандидатом в депутаты в областной совет народных депутатов Владимиром Симоновым. На месте в данный момент находятся сотрудники полиции которые фиксируют факт нарушения.


На место приехал кандидат в Госдуму от ЛДПР Владислав Числов и передал с места событий, что вчера вечером члены комиссии не предоставили возможность наблюдателям сфотографировать пакеты с надомного голосования. Этот факт не позволяет точно определить в данный момент какие там лежат сейф-пакеты вчерашние или возможно другие которые туда попали через картонную стенку сейфа. По данному факту готовится жалоба.

ИА Орелград

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