Дело орловца, угрожавшего взорвать банк, дошло до суда

Суд в Орле отказался «простить» телефонного террориста.

Как стало известно «Орелграду», Заводской районный суд города Орла отказал в удовлетворении ходатайства следователя СО ОП №2 СУ УМВД России по городу Орлу о прекращении уголовного дела по обвинению местного жителя. Последний обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК РФ (телефонный терроризм). Следователь просил применить к нему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Однако суд отказал, изучив обстоятельства уголовного дела.

Из материалов следует, что преступление гражданин совершил в феврале 2021 года. Он находился у себя дома и был нетрезв. Вероятно, состояние алкогольного опьянения и толкнуло его на такие действия. Во втором часу дня мужчина позвонил оператору справочной службы одного из банков и заявил ему о якобы готовящемся взрыве. Сказал он следующее: «Я прихожу и взрываю вашего любого сотрудника с собой…. Я взрываю вашего сотрудника любого, любого, кто мне попадется».

По версии следствия, сообщение было ложным, но телефонный террорист и сам прекрасно об этом знал. Он хотел посеять панику в банке и парализовать его работу. Сотрудники банка немедленно передали информацию о звонке в полицию, после чего оперативный дежурный УМВД по городу Орлу официально ее зарегистрировал. Соответствующая запись имеется в книге учета сообщений о преступлениях. По тревоге были подняты все спецслужбы.

Тем временем, поиском террориста занялись сотрудники отдела уголовного розыска. Они оперативно установили личность звонившего и пришли к нему домой. Взрывных устройств и взрывчатых веществ у орловца не нашли, но дело на него завели. Свое ходатайство следователь мотивировал тем, что обвиняемый загладил причиненный преступлением вред. Участвовавший в судебном заседании прокурор возражал против удовлетворения ходатайства следователя.

Позицию последнего и поддержал суд. Во-первых, он усомнился в том, что обвиняемый действительно загладил причиненный им вред. Во-вторых, суд посчитал, что следствие не дало полную оценку случившемуся. Дело в том, что квалифицированный состав по ч.1 ст.207 УК РФ предполагает ответственность только за хулиганское заведомо ложное сообщение об акте терроризма, если оно было совершено в отношении объектов социальной инфраструктуры.

В судебном же заседании обвиняемый пояснил, что «допустил высказывания с угрозой взрыва, так как был зол на сотрудников банка ввиду того, что разговаривал с четвертым оператором, и ни один из них не мог разрешить его вопрос о возврате необоснованно списанных банком с его счета денежных средств». Таким образом, посчитал суд, гражданин звонил в службу поддержки клиентов «не с целью заведомо ложного сообщения об акте терроризма, а для выяснения причин долгого рассмотрения его претензии о ненадлежащем предоставлении банковских услуг».

ИА «Орелград»